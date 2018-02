Santos explica confusão das camisas O diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, explicou nesta segunda-feira a situação criada com a suposta entrega de camisas do time ao árbitro Edilson Soares, no vestiário do Barradão, pouco antes da partida de domingo contra o Vitória. "Nosso administrador Ewaldo levou algumas camisas, mas não foi para o árbitro. Foi para o preparador físico que auxilia no aquecimento dos juízes, que havia feito o pedido a ele", contou Francisco Lopes. "Os dois trabalharam juntos no Flamengo, o Ewaldo falou comigo e eu liberei. É sempre prazeroso saber que um trio de arbitragem quer a camisa do Santos e isso é comum de acontecer. O Santos sempre fez isso, não é sempre, mas às vezes acontece porque o Santos é uma grande equipe e quem não gosta de ter uma camisa do Santos?" Independente desse incidente, que provocou protesto por parte da diretoria do Vitória, os jogadores do Santos estavam satisfeitos com o resultado conseguido em Salvador. Afinal, depois de duas semanas de treinos em Atibaia, o time venceu por 2 a 1. "O mais importante foi que conseguimos vencer, voltamos com três pontos e vamos buscar primeiro a classificação para a Libertadores do ano que vem e depois o título brasileiro", afirmou o atacante Basílio.