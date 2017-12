Santos: Fábio Costa pode ser operado O goleiro Fábio Costa, do Santos, sofreu neste sábado uma lesão no ligamento colateral do tornozelo direito enquanto treinava no CT Rei Pelé. ?É possível que o atleta seja submetido a uma cirurgia?, informou o médico Jorge Merouço. O goleiro contou que ao sair do gol para fazer uma defesa escorregou no gramado. ?Todo o peso do meu corpo ficou apoiado no pé direito, mas o bico da chuteira prendeu no gramado.?