Santos fará amistosos na Baixada Até a estréia no Campeonato Brasileiro, dia 10, contra o Botafogo, na Vila Belmiro, o Santos só fará amistosos com equipes da Baixada Santista. A diretoria do clube bem que tentou acertar uma partida com o São Paulo, mas não houve acordo. Assim, o técnico Emerson Leão irá preparar seu time em jogos com São Vicente Atlético Clube, AD Guarujá e Jabaquara. Depois de vitória por 3 a 1 no amistoso com o Corinthians, sábado, na Vila, Leão percebeu que está no caminho certo ao apostar nos jovens jogadores do clube. Segundo o treinador, a diretoria santista até que o consultou sobre a possibilidade de contratar três atletas ?de ponta? - os três nomes seriam o colombiano Rincón, ex-jogador da equipe, Guilherme, ex-Atlético-MG, e Adriano Chuva, do Paraná Clube. Mas ele vetou o negócio. "Se eles viessem, eu teria de tirar jogadores da equipe titular", justificou. Acordo - Além dos jovens jogadores, a novidade do Santos no Brasileiro será o novo patrocinador: a Bombril. A assinatura do contrato será feita na quinta-feira, na Vila Belmiro, quando os detalhes do negócio serão divulgados. O vínculo irá até o final do ano e o clube deve receber R$ 240 mil por mês.