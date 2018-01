Santos fará preparação em Sorocaba O elenco do Santos retorna nesta quarta-feira do México, onde participou do Quadrangular Internacional de Guadalajara, e já no domingo segue para Sorocaba, onde ficará oito dias se preparando para o Campeonato Brasileiro. Durante o período que antecede a estréia do time na competição, prevista para o dia 2 de agosto na Vila Belmiro, diante do Santa Cruz, o time participará de dois amistosos: contra a equipe do São Caetano, neste sábado, no Estádio Anacleto Campanella, e dia 25, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnir, em Itu. Os reforços solicitados pelo técnico Geninho, por enquanto, não passam de cogitação. Em entrevista a uma emissora de rádio santista, nesta quarta-feira, o presidente Marcelo Teixeira alegou a necessidade de uma boa conversa com a comissão técnica e com os próprios jogadores que participaram da excursão, a fim de avaliar o desempenho do elenco, sobretudo dos atletas mais jovens. "É prematuro e perigoso afirmarmos que estamos cuidando da contratação deste ou daquele jogador, sem que todas as partes envolvidas, incluindo-se o clube, o atleta interessado e a comissão técnica do Santos tenham fechado questão a respeito da negociação", disse. Confirmando que o movimento de saída de jogadores é muito maior que o de chegada, o lateral-direito Michel, de 23 anos, teve seu empréstimo emprestado até o final do ano para o Vitória, como parte da negociação feita para manter o lateral Russo na Vila Belmiro. O volante Claudiomiro, que antecipou seu retorno do México, esteve nesta terça-feira no Centro de Treinamento Rei Pelé para se despedir dos funcionários, já que deve se apresentar quinta-feira ao seu novo clube: o Grêmio. Marcelo Teixeira negou que o meia Robert esteja se transferindo para o futebol japonês. "Ele está se recuperando de uma contratura muscular sofrida durante o amistoso da seleção brasileira com o Verdy Tokyo, no Japão e, em breve, volta a se reintegrar aos treinos com a equipe".