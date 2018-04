Santos faz acordo com empresa para ter rede de lojas

O Santos anunciou nesta terça-feira o acordo com a empresa Meltex Franchising, que venceu a concorrência com outras integrantes do setor e vai administrar a rede de lojas oficiais do clube. O contrato é de seis anos, com a previsão inicial de que sejam abertos 35 estabelecimentos, no sistema de franquia, até 2016 - o nome será "Santos na Área".

A Meltex já administra as lojas oficiais do Palmeiras (Academia Store) e do Grêmio (GrêmioMania). Agora, fará o mesmo com o Santos, com a promessa de abrir estabelecimentos por todo o Brasil - o primeiro deles deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano.

"O Santos é uma maiores potências do futebol mundial. Um clube vitorioso, que possui uma marca respeitada e uma torcida apaixonante. O torcedor santista terá motivos de sobra para consumir ainda mais os produtos oficiais e, mais do que isso, vestir e utilizar algo de qualidade", afirmou Gaston Krause, diretor de franquias da Meltex. "Esse é mais um passo para fazer a marca Santos mais forte. Serão dezenas de lojas espalhadas pelo País, levando enorme variedade de produtos para o nosso torcedor", disse Armênio Neto, gerente de marketing do clube.