Santos faz ajustes e define time para jogo desta quinta Fábio Costa; Marcelo, Ávalos e Leonardo; Denis, Adriano, Cleber Santana, Pedrinho e Carlinhos; Rodrigo Tabata e Jonas. Esse é o Santos que vai enfrentar o Rio Branco, em Americana (SP), nesta quinta-feira às 20h30, enquanto os seus principais jogadores treinarão às 10 horas, no CT Rei Pelé, preparando-se para o confronto direto com o vice-líder São Paulo, domingo à tarde, na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira à tarde, Luxemburgo mandou os titulares - e mais Pedro, que não vem jogando por questões contratuais - para o campo 2 do CT Rei Pelé, onde fizeram um recreativo em campo reduzido. No campo 3, o time que joga nesta quinta, menos Denis - que só fez fisioterapia e foi substituído pelo garoto Dionísio - tiveram um coletivo para que o técnico fizesse os acertos táticos. Os jogadores jantaram no CT e depois viajaram para Americana. Sem a eficiente marcação de Maldonado e Rodrigo Souto na frente da área, Luxemburgo optou por formar a defesa com dois zagueiros. Adriano e Cléber Santana ficarão mais presos à defesa para permitir que Denis e Carlinhos atuem como alas, compensando as ausências dos velozes Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. A maior responsabilidade no time será de Pedrinho, que vai jogar no lugar de Zé Roberto. "Não vou ter problema porque venho me sentindo bem há algum tempo", disse o meia que, no entanto, admite que a camisa 10 do Santos pesa. "Se é que vou jogar com ela. Mas, responsabilidade maior é substituir Zé Roberto, que tem sido um grande espelho para todos nós."