Santos faz amistoso com América-MEX O Santos de Leão terá nesta sexta-feira seu melhor teste: num jogo-treino programado para as 15 horas, no Centro de Treinamento Rei Pelé, os santistas irão enfrentar o América do México, time que está se preparando para a partida contra o São Caetano, dia 9, pela Libertadores da América. O treinador iniciará o treino com todos os jogadores contratados até o momento e aproveitará alguns dos que permaneceram na equipe: Júlio Sérgio; Maurinho, André Luís, Preto e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Fabiano Souza e Alberto. Este treinamento poderá ser transferido para a Vila Belmiro. Isso só será definido nesta sexta-feira, assim como a entrada ou não de associados. Se for mantido no CT, será com os portões fechados. Os jogadores santistas estão encarando a disputa como um jogo oficial, já que todos lutam pela condição de titular. "Vai ser um bom teste para o novo time", disse o meia Elano, satisfeito com o entrosamento com a nova dupla de ataque, com Fabiano Souza e Alberto, recém-contratados. "Fizemos três gols no coletivo, o que mostra que o entrosamento já está ficando bom." O adversário do Santos está invicto na Libertadores e é o atual campeão mexicano. O América estará completo e André Luís sabe do trabalho que terá para marcar o centroavante Ivan Zamorano, o destaque do time do México. "É preciso atenção constante, pois é um jogador forte e experiente."