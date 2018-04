Santos faz contagem regressiva para os 5.000 gols no Paulistão

O Santos faz campanha nas redes sociais destacando sua contagem regressiva para a marca de 5.000 gols no Campeonato Paulista. Nas contas do time da Vila Belmiro faltam apenas quatro gols para chegar à marca. Não é para qualquer time marcar tantas vezes num único campeonato. Pelé, 11 vezes artilheiro do Estadual, contribuiu muito para essa marca.

O Rei, antes mesmo de ser Rei, já gostava de balançar as redes adversárias. De 1957 a 1965, e em 1968 e 1973 Pelé foi artilheiro do Paulistão, portanto, 11 vezes, marcando, no total, 379 gols. Somente na temporada de 58, o meia do Santos festejou no Estadual 58 gols, o recorde da competição. Isso explica o Santos ter usado uma imagem de seus maior jogador na campanha do gol 5.000 no regional.

O Santos comandado por Robinho nesta temporada também gosta de balançar as redes. Líder absoluto do seu grupo, com 29 pontos, o time já marcou 24 gols. Empata com São Paulo e Corinthians. No domingo, a equipe da Vila recebe o São Bento com possibilidade de bater sua meta.