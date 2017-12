Santos faz contatos com Ricardinho Ricardinho na Vila Belmiro, no lugar de Renato? Os dirigentes santistas estão fazendo contatos com o jogador do São Paulo, ao mesmo tempo em que continuam negociando a renovação do contrato de Renato. Com isso, o Santos conseguiu mais uma opção para o time que está sendo montado para 2004. Oficialmente, porém, a prioridade é renovar com Renato, que ainda não decidiu seu destino. O volante continua conversando com dirigentes santistas e pode mesmo permanecer na Vila Belmiro se não aparecer nos próximos dias uma proposta tentadora de algum clube europeu. Mas o diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, acredita que "no momento, ele está mais perto do Santos do que do futebol europeu". Ainda no Natal o dirigente conversou com o jogador e ele reafirmou sua vontade de ficar se não conseguir realizar desta vez seu sonho de jogar na Europa. Lopes não acredita que "até o momento, não existe algo muito interessante para o Renato". Para ele, as inscrições para o campeonato europeu estarão logo abertas e "se tive alguma coisa definida para o atleta, já teria sido anunciada. Ele está na expectativa de que apareça uma proposta interessante". Enquanto Renato não se define, os entendimentos prosseguem e a negociação já evoluiu. "Aquilo que o jogador pediu antes de sair de férias está sendo administrado, os números estão mais próximos e não acredito que o Renato terá problemas para continuar no Santos", concluiu Francisco Lopes. Já em relação a Léo, o novo contrato deverá ser assinado na segunda-feira e isso não preocupa a diretoria do Santos, que já acertou todos os detalhes e vai esperar o retorno do lateral, que passa férias em Campos (RJ).