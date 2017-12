Santos faz defesa. E Luxemburgo falta Não bastassem os inúmeros problemas enfrentados pelo Santos nesta reta final de Campeonato Brasileiro, a parceria entre Corinthians e MSI é mais um fator que contribui para o clima de expectativa na Vila Belmiro. Nesta terça-feira, a ausência de Vanderlei Luxemburgo na reapresentação do elenco profissional foi suficiente para surgir especulações de que o treinador estaria reunido no Rio de Janeiro com representantes do parceiro corintiano. Segundo a assessoria de imprensa do Santos, a justificativa foi que Luxemburgo estaria tratando de "assuntos pessoais". Nesta terça-feira era dia de o técnico dar entrevistas, mas como não estava em Santos, só deverá falar nesta quarta-feira de manhã. Apesar de o presidente Marcelo Teixeira garantir, na segunda-feira, que está tudo encaminhado para a renovação de contrato com Luxemburgo, os dirigentes santistas se movimentam nos bastidores para encontrar um novo treinador, caso Vanderlei dê um chapéu no clube e vá embora para o Corinthians. O iraniano Kia Joorabchian nunca escondeu que o técnico santista seria o ideal para comandar o tal esquadrão corintiano que a MSI pretende montar para o ano que vem - declaração que tirou Tite do sério. Kia e Luxemburgo já se encontraram algumas vezes, mas nunca para falar sobre a transferência para o Parque São Jorge. Mesmo assim, Marcelo Teixeira, conhecendo o perfil de Luxemburgo, já mexe as peças para que não fique de mãos abanando caso o treinador aceite o convite de Kia. A preocupação é tanta, que bastou Emerson Leão ligar para um dirigente perguntando sobre o drama vivido por Robinho, para o presidente do Santos avisar que o clube está de portas abertas para o seu retorno. Leão, porém, nem pensa em deixar o São Paulo, com quem tem contrato até o final de dezembro de 2005. Sobram indícios de que será difícil a permanência de Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Santos. Enquanto alguns clubes já se mexem com os preparativos da pré-temporada em 2005, o Santos não tem nada decidido - embora esteja com a cabeça voltada para os três últimos jogos do Brasileirão. Além disso, o próprio técnico garantiu que ainda nem pensou em um planejamento para 2005. Coincidência ou não, Marcelo Teixeira também passou o dia no Rio de Janeiro. Não foi para vigiar Luxemburgo e sim para tentar livrar o Santos da perda de mando do jogo contra o Vasco, o último do campeonato. O presidente santista conseguiu a cópia de um Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de Presidente Prudente confirmando que o torcedor que atirou um objeto em campo, durante a partida contra o Goiás, foi preso. O documento seria de extrema importância para anexar no recurso ao STJD. Com o boletim de ocorrência, aumenta a chance de o Santos conseguir mandar um jogo na Vila Belmiro antes do término do campeonato. Atlético-PR, Palmeiras e Botafogo já foram absolvidos pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter, por provarem que o torcedor infrator foi preso no ato. Se fracassar, o Santos permanece obrigado a jogar longe de casa nos quatro primeiros jogos do Brasileirão do ano que vem.