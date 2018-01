Santos faz exames no Hospital do Coração Alguns jogadores do elenco do Santos passaram nesta quarta-feira por uma bateria de exames no Hospital do Coração, em São Paulo. Robinho, Zé Elias, Willian, Ávalos, Luís Augusto, Douglas e o goleiro colombiano Henao foram avaliados nessa primeira etapa. E até o final da semana, os demais integrantes do grupo irão fazer os mesmos testes físicos e médicos. Foram quase 5 horas de exames, inclusive cardiológicos, no início da preparação do elenco para a temporada 2005. ?É um programa bastante completo, capaz de fazer uma avaliação adequada do potencial físico de cada atleta individualmente?, afirmou o médico do Santos, Carlos Braga. ?Os testes que os jogadores do Santos estão fazendo são parte de um check-up completo. Os atletas de futebol devem ter uma atenção redobrada por se tratar de uma atividade que exige muito esforço?, explicou Nabil Ghorayeb, médico do esporte do Hospital do Coração. ?Além de ser importante porque faz parte da rotina do time, também é bom para deixar a gente mais tranqüilo com relação a nossa saúde?, admitiu o volante Zé Elias. O elenco do Santos volta aos treinos na sexta-feira, com algumas novidades. Foram contratados o goleiro Henao e os meias Tcheco e Fábio Baiano. E o atacante Fernando Diniz está perto do acerto.