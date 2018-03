Santos faz jogo-treino com Jabaquara O Santos enfrenta nesta quarta-feira o Jabaquara, em jogo-treino marcado para as 15 horas, no Centro de Treinamento Rei Pelé, sem a presença dos torcedores. O time adversário é da cidade, formado por jovens jogadores pertencentes ao próprio Santos e lidera invicto o grupo 2 da Série B3 do Campeonato Paulista, equivalente à sexta divisão estadual. Para o técnico Emerson Leão, o confronto desta quarta-feira é mais uma oportunidade para testar a garotada do Santos e poder observar melhor os jogadores do Jabaquara. A vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no amistoso de sábado, deixou não só o treinador, mas todo o elenco santista bastante confiante na performance do grupo no Campeonato Brasileiro. "O balanço que faço desses dois meses à frente da equipe é bastante positivo, porque você tem condições de corrigir determinados erros em um atleta jovem, o que dificilmente ocorre quando você se defronta com um jogador mais velho", afirmou Leão.