Santos faz marketing com Giovanni para vender camisas

O time do Santos terá numeração fixa em 2010 e está definido que a 10 será de Giovanni. Mas às costas, a diretoria prepara uma ação de marketing para impulsionar a venda de camisas. A usada pelo jogador de 37 anos não terá o nome do jogador e sim "G10VANNI".

É trocadilho com a sigla G-10, usada pelos torcedores santistas na internet, e o nome do mais surpreendente reforço do Santos para a temporada.

A Umbro, fabricante do material esportivo do Santos, deverá disponibilizar a camisa com a nova alcunha de Giovanni nas próximas semanas. A intenção era que já estivesse disponível na próxima quarta-feira, dia da apresentação do jogador também conhecido como Messias. Mas isso não será possível.

Na festa programada pelo departamento de marketing, o jogador entrará cercado por crianças batizadas de Giovanni por causa do camisa 10. Também serão exibidos vídeos enviados por torcedores para a assessoria de imprensa do clube. Em seguida, ele dará a primeira entrevista como jogador do Santos.