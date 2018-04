Santos faz novo contrato e garante Neymar até 2014

SANTOS - O futuro de Neymar será no Santos, pelo menos até 2014. O presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, convocou a imprensa nesta quarta-feira para anunciar que o jovem craque assinou novo contrato com o clube pela manhã e vai ficar na Vila Belmiro até a Copa do Mundo de 2014, quando espera-se que Neymar seja a estrela da seleção brasileira que vai em busca do hexacampeonato mundial em casa.

O novo contrato tem a mesma validade do antigo, até 2014. A diferença, que assegura a permanência de Neymar por mais três anos no Santos, é o aumento da multa rescisória. Em troca, o jogador recebeu mais um pomposo aumento salarial - não revelado. "Quando assinamos (o antigo contrato) em agosto do ano passado, o Neymar era um jogador notável, mas já era um ídolo. Agora não temos mais um ídolo, temos um mito. É razoável que as condições econômicas sejam revistas", explicou Luís Álvaro, que também acusou a imprensa de ter divulgado o jogador no Real Madrid.

Antes de anunciar o novo contrato de Neymar, o presidente fez longo discurso e lembrou todas as dificuldades pela qual passou para transformar o sonho "quixotesco" em uma realidade. "Assim, pomos fim à rotina do jovem talento brasileiro ser exportado como matéria prima para os clubes da Europa", disse o presidente santista, que considera que o novo contrato de Neymar reafirma o Brasil em novo patamar de desenvolvimento. "Faltava demonstrar ao mundo que, enquanto organizamos a Copa em 2014, poderíamos manter o ídolo de todos jogando aqui com a gente."

PENSANDO PEQUENO

Ao chegar para a entrevista coletiva, Neymar carregava na mão uma camisa do Santos que levava impressa nas costas, além do seu nome e do número 11, a inscrição "2014". Ao ser questionado sobre garantias de que ele continuaria no clube até 2014, Neymar simplesmente riu e mostrou mais uma vez a camisa. Nem ele nem Luís Álvaro, porém, falaram sobre o valor da nova multa rescisória e do novo salário, alegando cláusula de confidencialidade.

Ao renovar com Neymar, Luís Álvaro, que já prepara sua candidatura à reeleição no clube, revelou meta ambiciosa: fazer do Santos a terceira maior torcida do Brasil em 2014, já perto de Flamengo e Corinthians. De acordo com ele, a força da presença do craque de apenas 19 anos na Vila não se mede apenas por cota de TV ou pelo valor pago pelos patrocinadores. "É o crescimento geográfico da torcida, é o fenômeno que ele desperta como paixão nos adolescentes."