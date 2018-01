Santos faz preparação em Sorocaba Fábio Costa deverá o jogador mais procurado pelos jornalistas, nos treinos que o Santos realiza nesta segunda-feira as 9h30 e às 15 horas, no CT Rei Pelé. O goleiro vai dar a versão dele sobre o incidente em que se envolveu, no coletivo de sábado, que obrigou Geninho a expulsá-lo de campo e mandá-lo para casa. O atleta deixou o gramado depois de se indispor verbalmente com outros jogadores. A possibilidade de ser penalizado de forma mais severa, foi descartada tanto pelo técnico, quanto pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira. Fábio viajará normalmente com o restante do time para Sorocaba, onde estarão desta terça-feira, até sábado. No interior paulista, eles cumprirão o período de inter-temporadas, com vistas ao campeonato brasileiro, treinando no campo do Ituano. Questionado sobre as especulações em torno das contratações de pelo menos um zagueiro e um atacante experientes, conforme solicitou o treinador, o dirigente desconversou. Teixeira diz que não quer tocar no assunto para não atrapalhar o andamento das negociações. Mas na Vila Belmiro ninguém mais acredita na transferência de reforços. Os nomes mais freqüentemente citados eram os de Cleber, do Cruzeiro e Viola, do Vasco, ambos com mais de 30 anos de idade e salários altos. Os dois estão fora da filosofia dos dirigentes, que pretendem contar com jogadores jovens para atravessar o segundo semestre de 2001. A programação da semana prevê um jogo-treino com a equipe de Itú, na quarta-feira, às 15 horas. No dia 28, a delegação santista segue para o ABC, onde participa das comemorações de aniversário de São Caetano. O Santos enfrenta o vice-campeão da Copa João Havelange, em amistoso que deverá marcar a estréia do atacante Müller no Azulão.