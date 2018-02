Santos faz promoção para lotar a Vila A melhor partida disputada pelo Santos foi contra o Corinthians, o maior rival dos santistas, em plena Vila Belmiro. O time ganhou de 3 a 0, mas o estádio nem assim esteve lotado. Foram 18 mil torcedores, o maior público do ano. Em outros confrontos, no entanto, o clube teve que amargar jogos com a arquibancada quase vazia. Para lotar o ?Caldeirão? quarta-feira, quando o time enfrenta a LDU pela Copa Libertadores da América, a Panasonic e o Santos vão distribuir dez prêmios durante a partida para os torcedores que enviarem as melhores frases sobre a parceria. E 20 mil balões de gás serão distribuídos. Cada torcedor poderá mandar uma frase pelo site do Santos (www.santosfc.com.br ) ou da Panasonic (www.panasonic.com.br) e as dez melhores contendo o nome do time e da empresa serão escolhidas e anunciadas durante o jogo Santos versus LDU. Para ter direito aos prêmios, os ganhadores terão de estar no estádio assistindo à partida. O melhor dos prêmios é uma TV 29 polegadas de tela plana e os dez aparelhos que serão distribuídos valem R$ 6.063,00. O objetivo é levar o maior número de torcedores para a Vila Belmiro, num jogo de vital importância para as pretensões do clube na Libertadores. Para atingir esse objetivo, a diretoria já havia transferido o mando do clássico de domingo contra o São Paulo para Mogi-Mirim, evitando assim que os torcedores da cidade tivessem de optar por uma ou outra partida na mesma semana. A preocupação é de que, mesmo no início do mês e na época de pagamento dos salários, o poder aquisitivo da maioria dos torcedores impede os dois gastos e a opção seria pelo clássico, esvaziando o jogo contra a LDU. A diretoria teve pelo menos outras duas razões para tirar o jogo contra o São Paulo da Vila Belmiro: no interior, atrai um público maior e era preciso evitar que o tricolor fizesse sua festa de campeão paulista na casa do rival. Para a Panasonic, é a primeira de uma série de ações para que a empresa possa aproveitar ao máximo as oportunidades de marketing que o patrocínio ao Santos oferece. O presidente da empresa, Masahiro Seyama, lembra que na estréia da parceria o Santos venceu a Portuguesa de Desportos por 5 a 1. "Vamos ajudar o time a conseguir novas goleadas com nossas promoções", comentou.