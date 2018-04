Santos faz promoção para melhorar público na Vila

O torcedor que comprar o ingresso nas bilheterias vestindo a camisa do Santos paga meia-entrada - o ingresso mais barato custa R$ 20. Os acompanhantes dos associados no programa de fidelidade Sócio Rei, que geralmente pagam o valor inteiro do ingresso, também participam da promoção.

Com a promoção, a diretoria do Santos pretende evitar o baixo público registrado no estádio nas últimas partidas. Contra o Maringá, por exemplo, na Copa do Brasil, foram apenas 4.067 pagantes, o recorde negativo do ano. Por isso, a diretoria negocia oito dos 17 jogos que o time terá como mandante no Campeonato Brasileiro. Cinco jogos serão disputados em arenas da Copa do Mundo de 2014 e mais três no Pacaembu.

"Não podemos continuar com rendas deficitárias como temos hoje, precisamos ver a parte financeira e aqui na Vila está bastante difícil. Além desses cinco jogos, nós devemos ter outros três jogos no Pacaembu, estamos negociando", disse o presidente do Santos, Modesto Roma Junior.