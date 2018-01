Santos faz proposta por Claudecir Claudecir é o novo alvo da diretoria do Santos para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. Os dirigentes fizeram proposta oficial ao Palmeiras para contratar o volante, que defenderia o clube até dezembro, por empréstimo. O lateral-esquerdo Léo, distante de um acordo financeiro com o Santos, pode ser envolvido na transação. O problema é que o São Caetano também fez proposta pelo atleta. ?Não tem prioridade, vou para o time que chegar primeiro a um acordo?, disse Claudecir.