Santos faz proposta por Vágner Love O Santos fez uma proposta oficial de US$ 10 milhões (R$ 23,6 milhões) ao CSKA por 50% do passe de Vágner Love e aguarda uma resposta do clube russo. Love está no Brasil e embarca neste sábado de volta para a Rússia. Só não viaja se a transação entre Santos e CSKA for concluída. A situação do lateral-esquerdo Kléber (ex-Corinthians) já está resolvida. Ele pode estrear contra o Atlético-PR, na próxima quarta-feira, em Curitiba. Love esteve nesta quinta-feira no CT do Palmeiras acompanhando um jogo dos juniores. Almoçou com o seu procurador Cláudio Guadagno, quando foi informado da proposta do Santos. Guadagno disse que só tomará uma posição após a negociação ter sido concluída. ?O Love quer jogar no Brasil, mas só vamos acertar com o Santos depois que houver acordo entre os clubes?, disse Guadagno. O técnico Gallo espera que as negociações, que estão em andamento, sejam fechadas o mais rapidamente possível, para que possa contar com os novos reforços durante o período de treinamento em Atibaia.