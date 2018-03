Santos faz teste contra o Comercial O técnico Emerson Leão começa a testar efetivamente, na tarde deste sábado, a nova equipe do Santos, em amistoso previsto para as 15h30, em Ribeirão Preto, contra o Comercial. A partida marca a reinauguração do Estádio Paula Travassos, que passou por uma série de reformas. E tem um significado muito especial para o goleiro Júlio Sérgio, que pela primeira vez enfrenta o clube no qual iniciou sua carreira, vestindo a camisa do Santos. De terceira opção do time, o goleiro que chegou à Vila Belmiro há um mês, pode ser a alternativa para o Campeonato Brasileiro, com a contusão de Fábio Costa e a saída de Pitarelli, que não chegou a um acordo para sua permanência no clube. A diretoria do Santos ainda fala na provável contratação do goleiro Sérgio, do Palmeiras, fato que não assusta o jovem Júlio Sérgio, de 23 anos, que se mostra consciente da responsabilidade a ser enfrentada. Indicado pelo próprio Leão e pelo auxiliar Pedro Santilli, o goleiro acredita que as cobranças serão muito maiores. "Mas a chance que estou tendo em um clube grande como o Santos, sei que não acontece duas vezes na vida de um jogador e, portanto, não deve ser desperdiçada", afirmou, lembrando que, infelizmente, ela ocorreu por causa da contusão de Fábio Costa. Depois do jogo deste sábado, o Santos prepara-se para amistoso internacional, na semana que vem, nos Estados Unidos, quando enfrenta a equipe do Glasgow , em New Jersey.