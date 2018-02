Santos faz última tentativa para contratar atacante Nilmar O Santos ainda acredita na possibilidade de ter Nilmar no Campeonato Paulista e na Libertadores. A esperança é que no julgamento marcado para esta quarta-feira, a Fifa atenda o pedido de liberação do jogador, cujos advogados alegam não ter mais vínculo algum com o Corinthians (ou MSI) e Lyon, da França. Se a sentença lhe for favorável, o jogador ficará livre para acertar com qualquer clube. Se a vontade do procurador Orlando da Hora prevalecer, Nilmar vai para o Flamengo, mas o jogador tende a optar pelo Santos, onde poderia terminar a recuperação da cirurgia no joelho com o fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, no moderno centro de Reabilitação do Complexo Modesto Roma. Como o Santos se livrou dos altos salários dos zagueiros Manzur e Luiz Alberto e do atacante Reinaldo, está em condições de oferecer salário em torno de R$ 500 mil a Nilmar. A contratação de Marcos Aurélio, que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Atlético-PR, foi frustrada. O clube paranaense ganhou provisoriamente o direito de ficar com o jogador, com base numa liminar obtida no Tribunal Regional do Trabalho. Porém a decisão poderá ser revista no julgamento do mérito, no dia 19. O meia Luciano Henrique desistiu do processo em que cobrava R$ 10 milhões do Santos, sob acusação de ter sido coagido na última renovação de contrato. Em troca assinou contrato até 2008 e foi emprestado ao Sport. Nesta segunda, os jogadores voltaram a se concentrar no hotel do CT Rei Pelé e a treinar em dois períodos.