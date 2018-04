Santos faz vídeo de despedida para Neymar

SÃO PAULO - Faltando pouco tempo para o adeus definitivo de Neymar do Santos, o clube alvinegro publicou um vídeo de despedida para homenagear o principal jogador do elenco nos últimos anos. De forma irreverente, o filme, que possui cerca de dois minutos, mostra imagens do camisa 11 desde os tempos do futsal, passando por gols marcantes pelo time da Baixada Santista, incluindo o tento antológico que marcou diante do Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2011, que rendeu o prêmio de gol mais bonito daquele ano pela Fifa.

No último sábado, o Santos publicou uma nota oficial em seu site oficializando a transferência de Neymar para o Barcelona. No texto, o clube ressalta a importância do atacante nas conquistas do tricampeonato paulista, Recopa Sul-Americana, Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil.

Durante quatro anos, o jogador disputou 230 jogos (já contabilizando a partida diante do Flamengo neste domingo), marcou 138 gols, que o consagraram com o maior artilheiro da Era Pós-Pelé, o 13º da história do time alvinegro.