Santos fecha com três jogadores O Santos concretizou nesta quarta-feira a contratação de três jogadores para reforçar o time no Campeonato Brasileiro: Luciano Henrique, 26 anos, e Fabiano, 20, que formaram a dupla de ataque do Atlético Sorocaba no Campeonato Paulista deste ano, assinaram seus contratos pela manhã. O terceiro é Danilinho, ex-América. Os três começam a treinar com o time na volta do elenco aos treinos, na sexta. Fabiano se define como jogador de área, mas destaca sua capacidade de sair em busca de jogo. Os dirigentes santistas passaram a observar esse atacante no campeonato Sub-20 do ano passado: em dois jogos contra o Santos, ele marcou quatro gols, com os quais o time da Vila Belmiro foi desclassificado. Como há no Santos uma tradição de contratar de jogadores que se destacaram jogando contra ele, o interesse por Fabiano foi imediato, mas as negociações só foram concluídas agora. Fabiano chega à Vila com seu companheiro de ataque no Atlético de Sorocaba, Luciano Henrique. O sonho dos dois, porém, é jogar ao lado de Robinho e a presença do craque no time santista foi um dos motivos que facilitaram o fechamento do contrato. Já o meia Danilinho, que treinou no ano passado no Santos B, disputou o último Paulistão pelo América, de São José do Rio Preto. Ele já conhece a estrutura do novo clube e esse foi um dos motivos que levaram o atleta a acertar com o contrato. "O Santos tem uma excelente infra-estrutura e acho que tenho condições de fazer sucesso aqui. Por isso, voltei." O Santos tenta ainda a contratação de Frontini, atacante do Marília, mas há um obstáculo para o acerto, já que o clube do interior está exigindo R$ 1 milhão para liberar o jogador, que já acertou as bases com os santistas. O clube está desistindo também de contratar jogadores de expressão, já que os custos são muito elevados. Entre os atletas de ponta no futebol brasileiro, Marcinho é um dos poucos que interessam aos dirigentes, mas o preço pedido pelo São Caetano é considerado muito alto. "Eles devem estar querendo vender o Marcinho para o exterior pelo que pedem", disse o diretor do Santos. Os jogadores retornam a Santos nesta quinta e terão o dia de folga, devendo retornar aos treinamentos somente na sexta-feira, às 16 horas.