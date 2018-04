Santos fecha empréstimo para pagar atraso com jogadores

A participação de terceiros vai ajudar o Santos a melhorar um pouco a situação financeira e pagar os direitos de imagem atrasados do elenco. A diretoria fez um empréstimo para pagar a dívida e ainda torce pelo desfecho da negociação de Felipe Anderson com o Manchester United.

O Santos acertou o empréstimo R$ 8 milhões com o banco BMG, patrocinador do clube em 2011 e 2012. O valor deve ajudar o clube a pagar os direitos de imagem atrasados do elenco. O presidente do Alvinegro, Modesto Roma Junior, espera devolver o dinheiro ao banco em parcelas e pretende destinar R$ 3 milhões somente para Robinho. O atacante não recebe desde o fim do ano passado e resolver a pendência é fundamental para que o clube consiga encaminhar a renovação.

Já Felipe Anderson, atualmente na Lazio, deixou a Vila Belmiro em julho de 2013 sem deixar saudades para a torcida, mas o Santos pode levar vantagem graças a uma das cláusulas do contrato. O acordo com os italianos prevê a participação do Santos em 25% do valor da venda futura de Felipe Anderson. O valor pode ajudar a diretoria a garantir a permanência de Robinho, que tem contrato somente até junho, e ainda aliviar as finanças.

A parcela pode render R$ 42 milhões ao Alvinegro, graças ao pesado assédio do Manchester United. O clube inglês estuda pagar até R$ 171 milhões pelo jogador que se destacou pela Lazio nesta temporada.