Santos fecha lista do Paulistão sem meia desejado e aposta em Diogo Vitor

O Santos vai fechar a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista e iniciar a campanha na Copa Libertadores sem o meia que tanto queria. Embora a busca por um camisa 10 tenha se iniciado no clube desde a saída de Lucas Lima, que não renovou o seu contrato com o clube e se transferiu para o Palmeiras, as negociações da gestão de José Carlos Peres não avançaram a ponto de o time fechar uma contratação. E a solução será caseira, ao menos nas próximas semanas.

A situação ficou exposta na última sexta-feira, com o fim do prazo para inscrições na primeira fase do Paulistão. O Santos ainda tinha uma vaga a preencher na sua lista principal de 26 nomes e o fez, mas com o lateral-esquerdo Dodô, recém-contratado por empréstimo de um ano após passagem pela Sampdoria.

E o presidente José Carlos Peres, que havia prometido a chegada de um meia, afirmou que o desejo continua vivo, mas avisou que não estipulará um prazo para fechar a contratação de um 10. "Não dou mais prazo. Prazo no futebol é mortal. Na questão do meia, é um sonho que persiste, mas sem prazo", afirmou.

Sem um reforço, o técnico Jair Ventura deverá manter a aposta no argentino Vecchio na sequência no Paulistão e também na Copa Libertadores, torneio em que o time vai estrear na quinta-feira, quando visitará o Real Garcilaso, no Peru.

Para a fase final do Paulistão, o Santos pode fazer quatro mudanças nessa relação, o que abre caminho para a entrada de algum reforço. Já a lista para a fase grupos da Libertadores terá 30 nomes e precisa ser fechada 48 horas antes do primeiro compromisso no torneio - depois, no mata-mata, poderá ter modificações.

Mais uma vez, porém, o Santos pode apostar em uma solução das divisões de base. O meia Diogo Vitor teve o seu contrato renovado por três temporadas pelo clube nas últimas semanas e também foi inscrito no Paulistão, na lista reservada para jovens, ficando regularizado para ser aproveitado por Jair.

Na última terça, inclusive, Diogo Vitor se destacou em jogo-treino dos reservas com o São Bernardo. A atividade terminou empatada em 2 a 2, com um gol do meia, de 21 anos, e uma assistência. E a expectativa é para que ele ganhe em breve uma oportunidade de Jair.

"Temos o Diogo Vitor, que é um grande meia, estava perdido. Tratamos de renovar e apresentamos um meia. Não é o meia que achavam que viria, não dá para trazer o Messi. Ele trará resultados", afirmou Peres, exibindo a confiança da diretoria no jogador, que no passado teve diversos problemas comportamentais.

Quando Peres deu um prazo de dez dias para o Santos contratar um meia, a aposta era toda em Lucas Zelarayán, argentino do Tigres, negociação que acabou não se concretizando. Agora, o dirigente evita dar pistas sobre quem seria a nova aposta da diretoria.

O dirigente, inclusive, tentou negar interesse em Paulo Henrique, mas reconheceu que o meia ex-Santos é um sonho. O jogador tem contrato até 2021 com o Sevilla, mas não está sendo aproveitado no clube espanhol.

"Nunca houve (o interesse), a situação nem se cristalizou. Houve boatos porque ele está acertando sua saída do Sevilla, mas isso não se concretizou. A partir do momento que ele estiver livre, é diferente. É um ídolo, tem identidade com o clube, joga por amor a camisa. Mas não tem essa hipótese", assegurou.

Confira a lista principal de jogadores inscritos pelo Santos para o Paulistão:

Goleiros : Vanderlei, Vladimir e João Paulo.

Laterais : Victor Ferraz, Daniel Guedes, Romário, Caju e Dodô.

Zagueiros : David Braz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Cleber Reis e Gustavo Henrique.

Meio-campistas : Alison, Vecchio, Jean Mota, Leo Cittadini, Matheus Jesus, Renato, Yuri e Vitor Bueno.

Atacantes : Rodrigão, Bruno Henrique, Copete, Sasha e Gabriel Barbosa.

Confira a lista de jogadores da base inscritos pelo Santos:

Lateral : Emerson.

Zagueiros : Robson Bambu e Matheus Guedes.

Meio-campistas : Lucas Lourenço, Victor Yan, Guilherme Nunes, Gabriel Calabres e o Diogo Vitor.