Santos fecha mais um contrato de patrocínio para 2016

O Santos anunciou nesta sexta-feira que fechou mais um contrato de patrocínio. O clube paulista assinou um acordo com o Grupo Algar, válido até janeiro de 2017, que estampará a sua marca barra traseira da camisa e também no topo central da parte da frente, próximo à gola.

Os valores do contrato, conduzido pela agência Wolff Sports & Marketing, não foram revelados pelo Santos e pelo Grupo Algar, que anteriormente havia fechado contratos pontuais para exposição da sua marca no uniforme do time paulista, desde as semifinais da Copa do Brasil do ano passado.

Além do espaço na camisa, o Grupo Algar também terá a sua marca exibida em outras propriedades, como o naming right da sala de imprensa, a lapela do microfone em todas as entrevistas coletivas e o camarote.

Além do Grupo Algar, o Santos possui contratos de patrocínio com a Royal Air Maroc (ombros) e Voxx Suplementos (calção). Porém, o clube segue desde 2013 sem possuir um patrocinador master. O Santos também mudou neste ano de fornecedor de material esportivo e lançou recentemente o seu novo uniforme, desenhado pela Kappa.