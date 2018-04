Santos fecha novo patrocínio para manga da camisa

SANTOS - A diretoria do Santos revelou nesta quarta-feira ter fechado com um novo patrocinador para o restante desta temporada. A escola de idiomas CNA acertou com o clube um contrato de um ano, com possibilidade de renovação, para estampar sua marca na manga do uniforme. Posteriormente, migrará para a altura do ombro.

O logo da empresa estreará na camisa santista já no duelo diante do Ituano, domingo, pelo Campeonato Paulista. Além do investimento financeiro, estão previstas outras ações fora de campo, como benefícios aos jogadores e convênio para funcionários do clube. O acordo também prevê que professores da escola de idiomas possam atuar como tradutores em possíveis coletivas de atletas que não falam português.

"Em um ano de Copa do Mundo, em que a cidade e o clube receberão muitos turistas, termos essa relação com o CNA fora do campo é essencial, por nos deixar cada vez mais preparados para receber e atender essas demandas que surgirão em 2014", declarou o gerente de marketing do clube, Fernando Montanha.

O dirigente também ressaltou a importância do acordo para os atletas. "Estamos muito contentes em ter uma escola de idiomas desse porte conosco. Juntos vamos trabalhar na formação profissional de nossos atletas do elenco principal, que terão aulas no CT, e os meninos da base terão bolsas de estudos."