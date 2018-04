Santos fecha patrocínio pontual para clássico na Vila

Fundada em 1892 nos Estados Unidos, a Philco tem produtos de áudio, vídeo, casa e cozinha, entre outros. A empresa já tinha feito outro acordo pontual com o Santos neste ano, para estampar sua marca na camisa do time durante o clássico com o São Paulo, válido pela primeira fase do Paulistão - terminou com vitória santista por 3 a 1.

Presidente em exercício do Santos - Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro está licenciado para tratar da saúde -, Odílio Rodrigues cobra urgência do departamento de marketing do clube nas negociações com uma das duas novas empresas que estariam interessadas em patrocinar a camisa santista até o fim da temporada.

A montadora chinesa Chery não conseguiu o aval da matriz para ser a patrocinadora master do atual tricampeão paulista em 2013. Desde janeiro, quando não houve acordo para a renovação do contrato com o banco BMG, o Santos está sem o principal patrocinador da camisa, uma das mais importantes receitas do clube.