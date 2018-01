Santos festeja goleada e volta de Narciso Os jogadores santistas e o técnico Emerson Leão comemoraram os três pontos conquistados fora de casa, mas também fizeram questão de lembrar do retorno de Narciso, quatro anos afastado de campo por causa de um transplante de medula, em uma partida oficial. O zagueiro entrou no final da partida e foi aplaudido por ambas as torcidas. ?Ele havia retornado aos treinos e agora achamos que era o momento certo de disputar uma partida oficial. Foi muito bem e quase marcou um gol", disse Leão. Narciso não escondia sua felicidade. Ainda no gramado recebeu homenagens e agradeceu as pessoas que o apoiaram. ?Foi uma emoção muito grande voltar a disputar uma partida oficial. Felizmente tive pessoas queridas ao meu lado que me apoiaram bastante.? A respeito do jogo, Leão elogiou a postura ofensiva da equipe. ?Todo o time fez uma boa apresentação principalmente o Fabiano e o Robinho.? Se no Santos a alegria era contagiante, no Coritiba ninguém escondia a decepção pelos 4 a 0 em casa. O técnico Paulo Bonamigo havia cobrado atitude da equipe no intervalo, mas não foi atendido. ?Não falarei em nomes, pois nesse momento preciso de todo o grupo. Espero que todos reflitam sobre o que aconteceu e vamos trabalhar bastante para retomarmos a confiança.?