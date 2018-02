Santos fica no empate contra a Ferroviária e se classifica Sem brilhar e muito longe de convencer, o Santos garantiu sua vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores ao empatar sem gols contra a Ferroviária, neste domingo, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Os dois times terminaram com os mesmos cinco pontos dentro do Grupo D, mas a vaga ficou os santistas pelo saldo de gols - 2 a 1. O time da Baixada Santista agora enfrentará o líder do Grupo C, o Paraná, que terminou com sete pontos ao empatar contra o Lençoense, por 2 a 2, em Lençóis Paulista. No primeiro jogo do dia pela chave, o Santo André ganhou do Luverdense, de Mato Grosso, por 4 a 3. Na preliminar, em Araraquara, o Guarany, de Sergipe, goleou o Fluminense-PI, por 5 a 0, somando seus três primeiros pontos. No entanto, a equipe sergipana ficou com uma pontuação de -3 pontos, já que havia perdido seis pela escalação irregular de um jogador na derrota para o Santos na primeira rodada. O time piauiense ficou em terceiro lugar na chave, com dois pontos.