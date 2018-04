Santos fica no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta na Vila

A exibição empolgante esperada pela torcida não aconteceu, e o Santos ficou no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Santos perde a oportunidade de assumir a liderança provisória com seis pontos. Agora, soma quatro, além de deixar a impressão de que muito trabalho precisa ser feito pelo técnico Dorival Jr para encontrar um esquema tático ideal para um time jovem e rápido, porém precipitado nas conclusões.

A Ponte Preta, que não sabe o que é vencer o rival santista pelo Paulistão desde 2001, chega aos dois pontos, já que empatou na primeira rodada pelo mesmo placar com o Santo André, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O primeiro tempo foi bom apenas nos primeiros 20 minutos. Confiante por causa da goleada sobre o Rio Branco por 4 a 0 na estreia da competição, o Santos dominou e criou três chances para abrir o placar, mas a precipitação na hora de concluir evitava o êxito.

Aos poucos, o domínio santista foi transformado em marasmo, ensaiando uma pequena vaia por parte de alguns torcedores na Vila. Dorival Jr, confiante no elenco, não realizou alterações, a não ser a saída do lateral George Lucas, com problemas no joelho direito, para a entrada de Serginho.

Santos 1 Felipe; George Lucas (Serginho (Madson)), Bruno Rodrigo, Bruno Aguiar e Pará ; Rodrigo Mancha, Roberto Brum, Wesley e Paulo Henrique; Neymar e André (Giovanni) Técnico: Dorival Jr Ponte Preta 1 Eduardo Martini; Edílson, Jean (Guilherme ), Léo Oliveira e Vicente; Deda, Galiardo, Leandrinho (Daniel Costa) e Fabiano Gadelha ; Danilo Neco (Tinga) e Finazzi Técnico: Sergio Guedes Gols: André, aos 3 minutos, e Jean, aos 24 minutos do segundo tempo Árbitro: Wilson Luiz Seneme Renda: R$ 248.760,00 Público: 10.676 total Estádio: Vila Belmiro, Santos, SP

Assim como fizera no começo da partida, o Santos pressionou a Ponte nos minutos iniciais da segunda etapa e foi recompensado com o gol de André, aos três minutos. O jovem atacante desceu pela direita e chutou errado. Pará ficou com a bola na outra lateral e concluiu com estilo, exigindo bela defesa de Eduardo Martini. A bola, no entanto, pairou no ar para a cabeçada de André, livre para marcar seu primeiro gol no Paulistão.

Então confortável com o empate fora de casa, a Ponte Preta resolveu adiantar sua marcação e assustou o Santos por duas ocasiões. A primeira aos oito, com Leandrinho, que girou em cima de seu marcador e chutou cruzado. Felipe ficou aliviado ao ver a bola sair pela linha de fundo. A segunda oportunidade ocorreu aos 16, com o atacante Finazzi, mas o goleiro santista, numa saída propícia, fechou o ângulo e a bola bateu em seu braço esquerdo.

Os sustos não fizeram com que o Santos melhorasse em campo. A equipe recuou demais e ficou à mercê das finalizações da Ponte. Estas, assim como as santistas, não acertavam o gol. Então, a solução foi usar as costas. Aos 24, Galiardo cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Jean errou a cabeçada, mas a bola resvalou em suas costas para enganar o goleiro Felipe e decretar o empate na casa santista. Para registro, Giovanni entrou como opção no ataque, mas desta vez nada acrescentou.

Agora, o Santos enfrenta o Mogi Mirim no domingo, às 19h30, na casa do adversário, enquanto a Ponte Preta encara o Monte Azul no sábado, às 17 horas, em Campinas.