Santos fica no empate em Fortaleza O líder Santos ficou no 0 a 0 com o Fortaleza, neste sábado, no estádio Castelão, na capital cearense. Mesmo com o empate, a equipe paulista segue na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. Já o Fortaleza, com 27, amarga a penúltimo lugar. Mesmo contra o líder, o Fortaleza partiu para o ataque e teve boas chances de marcar. Aos 24 minutos, Sérgio cruzou da esquerda, mas o goleiro Fábio Costa se antecipou bem. A mehor oportunidade do Santos foi aos 29, quando André Luís cobrou uma falta de longa distância e acertou a trave de Jefferson. Aos 34, foi a vez do outro zagueiro santista, Alex, cobrar falta, com boa defesa do goleiro do time cearense. Sempre nais ofensivo, o Fortaleza chegou novamente com perigo aos 39 mintutos, quando Reginaldo Araújo derrubou Vinícius dentro da área e o árbitro Carlos Eugênio Simon nada marcou. Mais uma vez, o problema do Santos era no comando do ataque, carente desde a saída de Ricardo Oliveira. No intervalo, o técnico Emerson Leão tirou o centroavante Marcelo para a entrada do meia Jerri. No Fortaleza, Márcio Araújo colocou Mazinho Loyola no lugar de Michel. O jogo melhorou. Aos 2 minutos, Fabiano chutou da direita, de fora da área, e Jefferson defendeu bem. Ainda sem força na frente, Leão resolveu colocar o centroavante William aos 13 minutos, deslocando Elano para a lateral-direita, no lugar de Reginaldo Araújo. O Fortaleza ainda acertou o travessão de Fábio Costa, num chute de Chiquinho. No final, o time cearense teve outra chance, aos 47 minutos, mas o goleiro do Santos fez boa defesa no chute de Rena e garantiu o empate.