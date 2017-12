Santos fica no empate em Maringá O Santos foi especialmente infeliz nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O time perdeu grande oportunidade de assumir a vice-liderança na tabela de classificação ao empatar por 1 a 1 com o Paraná, neste domingo à tarde em Maringá (PR) - um adversário direto na luta pelo título e pela vaga na Taça Libertadores. Para diminuir a frustração, serve como consolo o fato de o time de Gallo ter jogado sem Ricardinho (suspenso), Bóvio e Fabinho (contundidos) e, durante o confronto, ter tido o lateral Wendel expulso. A seu favor, somente a torcida de Maringá. Não deu para o Santos, em parte, pela eficiência de um Paraná compacto na defesa, a menos menos vazada do Brasileiro. De outra porque o Santos sentiu a falta dos três ausentes e contou com um Robinho, como ele próprio definiu, com ?80%? de sua capacidade física. O Paraná teve a primeira jogada de perigo com Mário César, que acertou a bola no travessão aos 10 minutos do primeiro tempo. O time anfitrião seguiu pressionando e, depois de uma cobrança de escanteio de Vicente, Mário César desviou de calcanhar para Daniel Marques, que completou de cabeça e abriu o placar. Em desvantagem no primeiro tempo, Gallo resolveu escalar Basílio e Léo no segundo. Decisão acertada. Aos seis minutos, Robinho cruzou pela esquerda. A bola passou por Giovanni e Basílio chutou. A primeira tentativa foi defendida por Flávio, mas o atacante não errou a segunda e empatou o jogo. Aos 19 minutos, Wendel obstruiu a passagem do adversário com o corpo. O jogador sequer tinha cartão amarelo e foi expulso. Com um a menos, o Santos precisou se reestruturar para segurar o resultado, no que foi bem sucedido.