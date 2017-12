Santos fica no empate, mas sela classificação na Copa São Paulo

O Santos sofreu, mas conseguiu garantir a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, na Arena Barueri, em Barueri (SP), o time alvinegro ficou no empate com o Audax por 1 a 1, mas garantiu a passagem para a próxima etapa. Com o resultado, os Meninos da Vila chegaram aos cinco pontos.

O Santos foi surpreendido e tomou um gol logo aos seis minutos após grande jogada individual de Wesley. Apesar de sofrer para segurar o ataque do Audax, o Santos foi buscar o empate ainda no primeiro tempo com André Anderson.

A segunda etapa ficou bastante aberta. Os dois times foram em busca da vitória e os alvinegros perderam o zagueiro Matheus Guedes, expulso após cometer falta dura. Pressionado, o Santos conseguiu se segurar e garantiu a classificação.

Confira mais resultados deste domingo pela Copa São Paulo:

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Boavista-RJ 1 x 1 Itabaiana-SE

Madureira-RJ 2 x 0 Luverdense-MT

Desportiva Paraense-PA 0 x 3 Flamengo-SP

Sete de Setembro-AL 0 x 0 Portuguesa-SP

Juventude-RS 3 x 2 Estanciano-SE

Porto-PE 1 x 2 Santo André-SP

Pinheiro-MA 2 x 2 Operário-MS

Audax-SP 1 x 1 Santos-SP