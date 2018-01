Santos fica no empate sem gols em RO Para o Ji-Paraná, o resultado foi o esperado: um empate com o Santos sem gols. Pior para os santistas, que foram a Rondônia com o objetivo claro de vencer por uma diferença de dois gols para eliminar a partida de volta, marcada para quarta-feira, na Vila Belmiro, conforme prevê o regulamento da Copa do Brasil. O mau resultado vai fazer com que o time - que enfrenta sábado o Palmeiras, pelo Rio-São Paulo - aumente o ritmo de treino previsto para o carnaval. Depois de um primeiro tempo em que o Ji-Paraná se fechou para garantir o empate e o Santos procurou cansar o adversário, os dois times resolveram arriscar, com o jogo melhorando um pouco. Tanto que Oséas acertou uma bola na trave aos 14 minutos e logo depois foi a vez de Odair perder a chance de marcar, chutando fora depois de ficar sozinho diante de Fábio Costa. Aos 20 minutos, Celso Roth, que já tinha substituído o lateral-direito Michel pelo centroavante William, resolveu colocar Wellington no lugar de Elano e Diego na posição de Douglas. A partir daí, o domínio foi santista e, mesmo com todos os atacantes disponíveis em campo, o Santos não conseguiu marcar e teve de se contentar com o empate, garantido por boas defesas do goleiro Júlio César.