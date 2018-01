Santos fica perto da vaga na Copa SP Os "garotos" do Santos estão muito perto de garantir uma vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Juniores. O time da Baixada derrotou o Gama por 2 a 0 na tarde desta terça-feira, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pelo Grupo A. Com o resultado, a equipe santista, primeira colocada com seis pontos, passou a depender somente de um empate contra o lanterna e já eliminado Joseense, que ainda não somou pontos, domingo, às 16 horas. Madureira e Gama, com três cada, ainda têm remotas chances de classificação. Para que isso aconteça, o time carioca terá de torcer por derrota do Santos para o time da casa, vencer o Gama e ainda tirar uma diferença de cinco gols no saldo. O time do Distrito Federal está em pior situação, pois terá que tirar uma diferença de seis gols. Para derrotar o time do Planalto Central, o Santos, mesmo com domínio da partida, precisou da habilidade individual de seus jogadores. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o atacante Diego marcou belo gol, após driblar dois zagueiros. Já o meia Baiano arriscou um chute de fora da área para marcar o segundo gol aos 22 minutos da etapa final. Joseense 0 x 3 Madureira - Na preliminar, o Madureira goleou o Joseense por 3 a 0 e manteve viva as chances de se classificar para a segunda fase. Os gols cariocas foram marcados pelo meia Araújo, de pênalti, aos 17 minutos, e pelos atacantes Wallace, aos 37, e Careca, aos 45, todos no segundo tempo.