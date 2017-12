Santos fica sem Deivid neste sábado O atacante Deivid não apareceu hoje e o Santos registrou a falta em sua ficha de trabalho. Com isso, ele evitou assinar algum documento que pudesse comprometê-lo no futuro, já que seu contrato com os santistas vence amanhã e o empréstimo não será renovado. Seu passe está vinculado ao Nova Iguaçu e o clube não mais irá ceder o atleta ao time de Vila Belmiro e até já teria negociado sua transferência para outra equipe, provavalmente o Corinthians. Isso deve ser anunciado domingo pelos dirigentes cariocas, que, a exemplo de Deivid, estão evitando fazer comentários à imprensa. Os diretores do Santos pretendem arbitrar o passe do jogador na Federação, se isso for possível. O técnico Geninho acredita que Deivid está sendo orientado para adotar novo comportamento: não assinou o ciente à proposta de renovação do contrato e não comparece aos treinos desde quinta-feira. "Bem ou mal, ele está sendo orientado e, como é maior de idade, sabe o que está fazendo". Disse mais: "não tenho acesso aos documentos e não sou procurador do Deivid". Já Dodô revelou hoje que só está treinando para manter a forma física e cumprir o restante de seu contrato. "Não há possibilidade de continuar no Santos", disse. Segundo ele, Juan Figer, seu empresário, retornou da Europa "sem novidades". O atleta tem mais 15 dias de compromisso com o Santos e reivindica a posse de seu passe, o que será contestado pelos dirigentes santistas. Enquanto Dodô treina no CT Rei Pelé, outro atacante santista tem que se contentar em manter a forma na praia. É que o centroavante Rodrigão, que está emprestado ao Sport e voltou a Santos por não estar recebendo o pagamento nem outros direitos acertados, não pode realizar suas atividades junto aos companheiros. Os dirigentes santistas tentam acordo com o clube de Recife para rescindir o contrato, mas os pernambucanos querem ser indenizados pelo fato de o atleta não estar jogando. A boa notícia para os jogadores foi o pagamento dos salários de abril e maio, realizado hoje pela diretoria.