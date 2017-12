Santos: fim do mistério das contas Um mistério bem guardado será conhecido publicamente a partir da semana que vem: as contas do Santos. É que a comissão fiscal deverá entregar o parecer sobre as contas relativas ao ano passado, que deveriam ter sido apreciadas pelo Conselho Deliberativo em março, como prevê o estatuto do clube. Com o relatório em mãos, o presidente do Conselho, Esmeraldo Tarquínio Neto, irá publicar o edital de convocação da reunião, que será realizada entre os dias 18 e 22 deste mês. Por causa dos valores envolvidos na montagem do time milionário do ano passado, que teve Rincón, Edmundo, Waldir, Carlos Germano, Valdo, Márcio Santos e outros, as contas estão sendo aguardadas com ansiedade pelos conselheiros. Pontos obscuros desses contratos poderão ser esclarecidos e a busca desse tipo de informação num ano eleitoral como este pode agitar ainda mais o ambiente na Vila Belmiro. Do time milionário, permaneceram apenas os problemas financeiros. Tantos que o elenco para o Brasileiro deverá contar com jogadores formados na própria Vila Belmiro, mesclando a equipe com alguns atletas experientes e - de preferência - baratos. Os principais jogadores, como Robert, Claudiomiro e Rincón, são negociáveis, já que o clube procura fazer caixa.