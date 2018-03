Santos folga e Diego viaja para a Itália Líder na Libertadores e no Paulista, o Santos deu uma folga prolongada a seus jogadores, já que volta a jogar só no final de semana, enfrentando o União Barbarense, pelas quartas-de-final do campeonato estadual. E o meia Diego aproveitou para viajar no domingo à noite mesmo para a Itália, onde pretende resolver problemas com seu passaporte europeu. Essa viagem provocou comentários de uma transferência para a Europa, logo desmentida, mas o jogador tem grandes chances de ser negociado depois da Libertadores da América. Desta vez é o Santos que tem interesse em negociar o meia, pois seu contrato vence em julho do ano que vem, quando poderá se transferir livremente para outro clube. No ano passado, o presidente Marcelo Teixeira rejeitou a proposta milionária do inglês Tottenham, confiando numa valorização maior do atleta. Restam assim duas oportunidades para o clube negociar o atleta, em julho e no início do ano, quando as inscrições se abrem na Europa e o Santos possa receber sua parte nos direitos federativos do jogador. É mais provável que a transferência ocorra depois da Libertadores, até como margem de segurança para o Santos, que pode ter de liberar o meia sem nada receber. O assunto, porém, é mantido sob sigilo pela a diretoria, que ainda sequer confirmou a transação de Alex com o PSV.