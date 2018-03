Santos formaliza patrocínios nesta 5ª Em solenidade marcada para as 11 horas, na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube assina nesta quinta contrato com a Bombril/Círio e Umbro, que serão os patrocinadores da equipe no Campeonato Brasileiro. As bases do contrato são mantidas em segredo pelos dirigentes, mas já se sabe, de antemão, que o clube deverá receber cerca de US$ 80 mil mensais para ostentar o nome dos patrocinadores no novo uniforme oficial, que deverá ser apresentado nesta quinta. O acordo com a Bombril/Círio foi acertado na semana passada pela Brunoro & Coco Sport Business, empresa pertencente ao ex-gerente de esportes da Parmalat, que já patrocinou o Palmeiras. Os detalhes da parceria deverão ser anunciados nesta quinta pelo presidente Marcelo Teixeira e pelo superintendente da Bombril/Círio, Gianni Grisendi, que devem esclarecer se o contrato de patrocínio estará limitado apenas à ostentação do nome da empresa no uniforme ou se vai se estender à contratação de reforços e a outros investimentos no clube. A Umbro, fornecedora de materiais esportivos do time, também participará do evento, já que apresentará o uniforme que o Santos utilizará no Brasileiro. Fundado em 14 de abril de 1912, o Santos completou 90 anos. Apesar do jejum de títulos nos últimos anos, já que a última conquista importante foi o Campeonato Paulista de 1984, o time ostenta com orgulho o bicampeonato da Libertadores (62 e 63) e o bicampeonato mundial, conquistado por jogadores que fizeram história, como Pelé, Coutinho, Zito, Pepe, entre outros. Treino - Apenas a equipe reserva do Santos participou do jogo-treino realizado na tarde desta quarta no Centro de Treinamento Rei Pelé. Animado com o desempenho dos garotos, o técnico Emerson Leão marcou novo confronto para a tarde desta sexta-feira, provavelmente contra a equipe do São Vicente Atlético Clube.