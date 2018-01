Santos: França bem próximo do acerto O Santos investe na contratação do atacante França, ex-São Paulo, e as conversas estão sendo mantidos em Punta del Este (Uruguai) entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o procurador do atleta, Wagner Ribeiro. França deve chegar ao Brasil nas próximas horas e, se o acordo for fechado, será apresentado na semana que vem como novo reforço. Antes, o clube havia tentado o retorno de Deivid e aquisição de Luís Fabiano, mas os negócios não deram certo. França tem vínculo com o Kashima Reysol e está na reserva. Como seu time está na segunda divisão do futebol japonês, a diretoria santista acredita que as chances de liberação por empréstimo são grandes, até mesmo porque o atleta recebe US$ 250 mil mensais, quantia muito alta para um atacante que nem é titular. Caso acerte com o Santos, os salários serão reduzidos para se adequarem à política do clube. Jonas - A notícia de que o Guarani não irá liberar o atacante Jonas surpreendeu os dirigentes santistas. O vínculo do atleta com o clube campineiro termina neste sábado, mas os dirigentes querem fazer prevalecer um contrato de gaveta que teria sido assinado pelo jogador e que foi registrado na Federação Paulista de Futebol (FPF) depois de ter falhado a tentativa de ampliação do contrato até 2008. Santos e Guarani contam com a apresentação da revelação da Série B do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, mas a confusão estabelecida pode adiar os planos de todos os envolvidos.