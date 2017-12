Santos ganha de virada do Santo André O Santos conseguiu uma boa vitória sobre o Santo André, por 3 a 1, neste domingo, no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Depois de um começo irregular, quando sofreu o gol, o time santista reagiu e acabou a partida sob aplausos e gritos de olé. Robinho, que retornou à equipe após se recuperar de leve contusão, fez um gol, deu outro para Basílio e foi o grande destaque. Com a vitória, o Santos permanece líder do grupo 2 do Campeonato Paulista, com 11 pontos ganhos. Já o Santo André fica com os mesmos 7 pontos. Armado com 3 atacantes - Robinho, Robson e Basílio -, o time de Leão começou mal o jogo. Tanto que, tomou o gol de Jean Carlos aos 16 minutos e, por pouco, não se complicou ainda mais. Mas o Santos começou a se arrumar em campo e passou a levar perigo ao Santo André. Coube a Robinho colocar o Santos no jogo. Aos 40 minutos, ele recebeu passe do lateral Léo, entrou em alta velocidade pela diagonal e com um leve toque, mandou a bola para as redes, empatando a partida. Quando a situação estava se complicando novamente, no começo do segundo tempo, Robinho voltou a exibir toda a sua categoria, ao chamar a atenção dos marcadores pela direita e fazer um passe preciso para Basílio virar o placar para 2 a 1, aos 11 minutos. Depois disso, só deu Santos em campo. As oportunidades foram se saindo até que, aos 39 minutos, Diego entrou na área driblando e chutou cruzado. A bola bateu na trave direita de Júnior e sobrou para Basílio, que só teve o trabalho de empurrá-la para o gol.