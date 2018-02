Santos ganha do São Caetano por 2 a 0 O Santos venceu o São Caetano por 2 a 0, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, na primeira vitória sob o comando do técnico Nelsinho Baptista. Assim, o time santista chegou aos 48 pontos e ficou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Para o São Caetano, a nova derrota complica sua situação no Brasileiro. Afinal, o time segue com 36 pontos, cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento. Nesta terça-feira, Nelsinho Baptista teve um desfalque de última hora. O lateral-esquerdo Kléber, com indisposição estomacal, foi cortado. Entrou Wendel em seu lugar. Dentro de campo, o Santos não conseguia penetrar na defesa adversária. O São Caetano, por sua vez, tentava explorar o contra-ataque, mas sem encaixar um realmente perigoso. Sem Kléber, o Santos ficou desequilibrado. Teimava em explorar o lado direito com o lateral Paulo César, que era constantemente acionado, mas estava numa noite infeliz - acabou sendo substituído no intervalo. O primeiro tempo só teve dois lances de emoção. Aos 41, Giovanni recebeu passe de Ricardinho e chutou forte, no centro do gol, mas Luís defendeu. No minuto seguinte, dentro da área do São Caetano, Luizão driblou Douglas e cruzou. E Ricardinho perdeu gol feito. No segundo tempo, o São Caetano começou fazendo cera, indicando que o empate na Vila Belmiro não seria mal resultado. O castigo, no entanto, viria aos 10 minutos, quando Giovanni lançou Luizão. Fazendo o pivô, o atacante passou para trás para Cláudio Pitbull, que não conseguiu dominar. Mas a bola sobrou para Wendel abrir o placar: 1 a 0. Logo em seguida, Wendel e Alessandro se agrediram mutuamente e foram expulsos. O técnico Jair Picerni tentou adiantar mais o time do São Caetano. Fez duas substituições, colocando Mateus e Lei nos lugares de Thiago e Márcio Richards. Mas aos 22 minutos, o São Caetano perdeu Claudecir, que se machucou num choque involuntário com o Giovanni. Entrou Germano. Aí, já aos 35 minutos, Giovanni marcou o segundo gol do Santos, após lançamento de Heleno. O meia esperou a saída do goleiro Luís e chutou rasteiro, para fazer 2 a 0.