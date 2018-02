Santos ganha e garante a vaga O Santos garantiu nesta quarta-feira a sua vaga na próxima fase da Copa Libertadores, ao vencer o América de Cali por 3 a 0, na Vila Belmiro. O resultado deixou a equipe brasileira com 10 pontos em quatro partidas no grupo 3, contra 5 do segundo colocado, o equatoriano El Nacional. O gols da vitória foram de Diego, Ricardo Oliveira e Robinho, que voltou a marcar depois de um jejum de dez jogos. O Santos surpreendeu o América logo aos 2 minutos de jogo, quando fez o primeiro gol. Numa boa jogada pela direita, Michel viu Diego entrando livre na área e tocou para trás. Diego chutou de primeira, no canto esquerdo do goleiro Zapata, que foi atrapalhado por Ricardo Oliveira, impedido. O América não se intimidou e partiu em busca do empate, aproveitando o mal posicionamento da dupla de defesa santista, André Luís e Alex. A melhor oportunidade dos colombianos foi aos 11 minutos, quando Vasquez chutou livre de marcação e Fábio Costa rebateu. A bola ficou com Ferreira, que chutou forte para nova defesa do goleiro santista. O equilíbrio durou até os 24 minutos, quando Robinho recebeu a bola de Diego e chutou por cobertura na saída de Zapata para marcar o segundo gol santista. "Treinei muito para fazer gol durante a semana e, mesmo chutando meio errado, o gol saiu e foi um golaço", afirmou o atacante do Santos, que não marcava havia dez jogos, desde a final do Brasileiro, em 15 de dezembro. Depois, ele brincou: "Estava chutando certo e a bola batia na trave, agora pelo menos marquei". Ainda no primeiro tempo, Robinho não marcou outro por pouco. Aos 27 minutos, Ricardo Oliveira comandou um rápido contra-ataque e passou para Robinho, que foi travado por Asprilia quando ia chutar para o gol. O América teve também um outro lance de perigo. Vasquez recebeu de costas, girou bem perto de Fábio Costa e chutou cruzado, para fora. No intervalo, o técnico Fernando Costa resolveu arriscar, na busca do empate. Trocou Leonardo Moreno por José Moreno e Banguero por Villareal e mandou o América para o ataque. E os santistas levaram um sufoco até os 17 minutos, quando voltaram a reagir e a buscar o gol num chute forte de Diego, bem defendido por Zapata. Aos 31 minutos, Ricardo Oliveira liquidou a partida, marcando o terceiro gol santista e seu quarto na Libertadores. O lance começou com uma bola roubada por Robinho na defesa. Michel puxou rapidamente o contra-ataque, inverteu a jogada para Nenê, que entrava pela esquerda. Nenê chutou mal, cruzado, mas a bola foi interceptada por Ricardo Oliveira, que não teve trabalho para marcar. Ficha técnica: Santos: Fábio Costa; Michel, André Luís, Alex e Léo (Rubens Cardoso); Paulo Almeida, Renato, Elano (Nenê) e Diego (Daniel); Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. América de Cali: Zapata; Iván López, Asprilia, Tierradentro e Bustos; Navarro, Banguero (Villareal), Vargas e Ferreira; Leonardo Moreno (José Moreno) e Vasquez. Técnico: Fernando Costa. Gols: Diego, aos 2, e Robinho, aos 24 minutos do primeiro tempo; Ricardo Oliveira, aos 31 do segundo. Árbitro: Daniel Gimeñez (ARG). Cartão amarelo: Navarro, Andre Luís, Banguero e Vargas. Renda: R$ 85.268,00. Público: 6.355 pagantes. Local: Vila Belmiro, em Santos.