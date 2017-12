Santos ganha folga antes de amistoso Os jogadores do Santos não convocados para as seleções brasileiras ganharam folga de três dias e só retomam os treinamentos na quinta-feira. Antes do jogo contra o Fluminense, dia 22, vão enfrentar em amistoso previsto para 18 a seleção Sub-23, que terá quatro companheiros jogando com a amarelinha: Robinho, Elano, Alex e Paulo Almeida.