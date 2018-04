Santos ganha no final e lidera sozinho O talento de Ricardinho deu a vitória ao Santos sobre o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul. O meia, implacavelmente marcado por Lauro, estava apagado na partida até aos 43 minutos do segundo tempo. Foi quando se viu numa situação rara no jogo desta quarta-feira: estava livre, com a bola vindo em sua direção. Ele chutou de primeira e marcou um golaço por cobertura, levando o time santista novamente à liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. O time gaúcho permanece com 48, em terceiro lugar. Sem Robinho, na seleção brasileira, o Santos teve dois tempos distintos nesta quarta-feira. No primeiro, dominou a partida, jogando em velocidade e aproveitando-se do fato de o Juventude encontrar dificuldade para armar as jogadas. Mesmo com Ricardinho bem marcado, alguns bons lances de Elano e os avanços de Léo possibilitaram ao time paulista o controle da partida. Na etapa final, o rendimento de Elano caiu, o de Deivid (sozinho na frente, pois Basílio não esteve bem) também e a equipe gaúcha, apesar de continuar encontrando dificuldade de articular as jogadas, chegou a se impor com muita garra e determinação. Até o lance de Ricardinho. O Santos fez 1 a 0 aos 11 minutos do primeiro tempo, com Elano. Ele cobrou escanteio, um zagueiro rebateu, o meia pegou a sobra e cruzou. A bola desviou em Lopes e enganou o goleiro Eduardo Martini. Apesar do domínio santista, numa arrancada do Juventude, Flávio cometeu falta. Discussão, "catimba? e praticamente dois minutos para a cobrança. É fato que Naldo bateu forte, mas chutou no meio do gol. A bola quicou e o goleiro Mauro deixou passar. Falha boba e jogo empatado, aos 25 minutos. A ironia é que Mauro substituiu Tapia, bastante criticado por suas constantes falhas e que não jogou por estar suspenso - e também porque está na seleção chilena para as Eliminatórias da Copa. O Santos voltou para o segundo tempo com Domingos no lugar do contundido Antonio Carlos - na primeira etapa, Ricardo Bóvio substituiu Flávio, que levou pancada na nuca, teve de ser atendido em um hospital local, mas nada de grave foi constatado, segundo os médicos santistas. Não foi por isso, claro, que o jogo piorou. O problema foi que o Santos chegou a mostrar até alguma apatia - parecia querer "administrar?? o resultado, como fez e foi castigado no empate por 4 a 4 com o Cruzeiro - e o Juventude, apesar da voluntariedade, também não conseguiu criar mais que dois ou três lances de perigo. Os dois times já demonstravam satisfação com o empate, quando surgiu o gol de Ricardinho - logo depois de o Santos ter um gol de Deivid erradamente anulado. Num lançamento longo para Basílio, Eduardo Martini saiu do gol e tirou com o pé direito. Chutou rasteiro, em direção ao meio do campo. No caminho, a bola encontrou Ricardinho. Percebendo o goleiro do Juventude fora de posição, o meia do Santos tocou por cobertura. Um toque certeiro, mas a bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Vitória do Santos. O saldo ruim da partida, para o time de Vanderlei Luxemburgo, é que Elano e Deivid receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam na próxima quarta-feira, contra o Atlético-PR.