Santos ganha outra na Libertadores O Santos conseguiu sua segunda vitória na Copa Libertadores da América e é o lider isolado do grupo 3, ao bater o paraguaio 12 de Octubre por 3 a 1, nesta quinta-feira à noite, na Vila Belmiro. Preocupados com a retranca armada pelo adversário, os santistas foram surpreendidos logo aos 3 minutos com o gol de Bareiro, num rápido contra-ataque. ?Vínhamos de duas derrotas e isso preocupou, pois a torcida poderia cobrar muito", disse o lateral-esquerdo Léo. Mas o Santos acabou superando essa desvantagem e logo estava dominando completamente a partida. Elano empatou aos 18 minutos e a vitória só foi consolidade no segundo tempo, com gols de Ricardo Oliveira, de pênalti, e de Nenê, cobrando falta. ?Eles vieram muito retrancados, mas soubemos neutralizar esse esquema e conseguimos a vitória", comentou o meia Nenê, que marcou seu primeiro gol com a camisa santista. Surpresa - Tudo que o Santos queria era marcar um gol logo no início do jogo, para desarmar o forte esquema defensivo armado pelo técnico Alicio Salalinde, mas aconteceu justamente o contrário. Logo aos 3 minutos, o atacante Bareiro aproveitou um lançamento de longa distância e a bobeada da zaga santista para chegar livre ao gol santista. Driblou Fábio Costa e não teve dificuldade em marcar o gol da equipe paraguaia. Os jogadores do Santos não sentiram o gol paraguaio, assumindo o domínio do jogo e buscando o empate. Robinho serviu Ricardo Oliveira, que girou na entrada da área e chutou forte, obrigando Derlis Gomez a fazer uma boa defesa, colocando a bola para fora. Aos 16, Léo cruzou pela esquerda e Renato cabeceou para fora, rente ao travessão. O gol estava perto e surgiu dois minutos depois, quando Diego penetrou pela esquerda, passou a bola de calcanhar para Robinho, que cruzou para Elano marcar de cabeça. A partir do empate, o Santos se acomodou e até permitiu que o 12 de Octubre chegasse algumas vezes à sua área. Fábio Costa fez sua primeia defesa aos 24 minutos e só no final da primeira etapa os santistas voltaram a buscar o gol, sem sucesso. Para o segundo tempo, Leão tirou o lateral Michel para a entrada de Nenê e o Santos continuou dominando completamente a partida. Aos 4 minutos, houve um susto, num contra-ataque do 12 de Octubre que poderia repetir o lance do primeiro tempo, mas desta vez Bareiro, livre, chutou para fora. Esta jogada foi uma exceção e todos os lances ofensivos pertecenram aos santistas, que desperdiçava chance após chance. Tanta pressão resultou num pênalti: Léo foi derrubado em cima da risca, o juiz marcou e Ricardo Oliveira desempatou aos 18 minutos, chutando forte, alto, no meio do gol. Quando o time paraguaio arriscava algumas jogadas de ataque, o Santos liquidou o jogo. Nenê cobrou falta aos 21, acertando o ângulo esquerdo do goleiro Derlis Gomes, que só olhou a bola entrando. Perdendo de 3 a 1, o técnico Alicio Solalinde abandonou a rettanca, na desesperada busca do empate. Era que o rápido Santos queria, com Robinho mais solto, dando seu costumeiro show. Outras chances foram criadas, mas nenhum outro gol foi marcado. Ficha Técnica: Santos: Fábio Costa; Michel (Nenê), André Luís, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. 12 de Octubre: Derlis Gomez; Jorge Valdez, Cañete, Rolón e Amarila; Richar Gomes, Gorniak, Arviniagaldez, Derlis González (Tomas) e Walter Avalos (Monzón); Bareiro. Técnico: Alicio Solalinde. Gols: Barreiro, aos 3, Elano, aos 18 do primeiro tempo; Ricardo Oliveira, aos 18 e Nenê, aos 21 minutos do segundo tempo. Juiz: René Ortubé (BOL). Cartão amarelo: Derlis Gonzáles, Elano, Amarila e Gorniak. Renda: R$ 146.164,00. Público: 10.343 pagantes. Local: Vila Belmiro.