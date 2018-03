Santos ganha por 3 a 0 e se classifica O Santos está nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Mas não foi fácil. O atual campeão brasileiro jogou mal e só derrotou a Universidad de Chile, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, graças a um lance genial de Ricardinho no primeiro tempo e outro de Robinho na etapa final. A equipe da Vila Belmiro, que perdera por 2 a 1 no Chile, agora aguarda o vencedor da disputa entre Atlético-PR e Cerro Porteño, nesta quinta-feira, no Paraguai, para saber quem será o seu próximo adversário. Desde o primeiro minuto Robinho pediu o apoio dos torcedores que lotaram a Vila Belmiro. A torcida respondeu e o time tentou sufocar o adversário. Os laterais Flávio e Léo chegavam muito na frente, com apoio de Fabinho e Zé Elias. Ricardinho, em noite inspirada, era um ótimo elo entre a defesa e o ataque santista. E Robinho girava pela área adversária e servia bem os laterais e também Deivid, sempre uma boa opção para finalizar. A Universidad de Chile buscava segurar a posse de bola, mas não teve na dupla Rivarola e Galaz o mesmo poder de fogo apresentado em Santiago. Além de não superarem a defesa brasileira, os jogadores do time chileno ainda sofriam com a violência do volante Zé Elias. Depois de começar rápido e agressivo, o Santos diminuiu o ritmo. Quando parecia que a pressão ficaria toda para o segundo tempo, Ricardinho, com um lindo toque de calcanhar, deixou Flávio livre para abrir o placar, aos 33 minutos. Robinho ainda poderia ter ampliado, mas a trave direita do goleiro Herrera não deixou. O Santos voltou mal para o segundo tempo. A Universidad adiantou a marcação e impediu o avanço santista. Robinho e deivid pouco pegaram na bola. Rivarola quase empatou, mas Mauro defendeu. Mas, numa bobeada de toda a defesa chilena, o Santos chegou ao segundo gol. Aos 26 minutos, Robinho marcou, dentro da pequena área, e dedicou à sua mãe. O Santos voltou a diminuir o ritmo, mas os mais de 17 mil torcedores que foram à Vila Belmiro ainda receberam um presente, aos 43 minutos do segundo tempo. Robinho recebeu a bola na intermediária, deu um chapéu em um adversário, passou por mais dois e sofreu o pênalti. Ele mesmo cobrou, fez 3 a 0 e definiu a classificação santista para as quartas-de-final.