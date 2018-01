Santos ganha selo comemorativo A conquista pela Taça Libertadores da América nas edições de 1962 e 1963 valeu ao Santos um selo comemorativo. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) vai lançar nesta sexta-feira (dia 20), às 20h, no Salão Rubens Quintas, na sede do clube, a estampa em homenagem à façanha do time santista, que no mesmo período ganhou também o bicampeonato mundial de clubes. Um jogador com o domínio de bola, a torcida ao fundo e o símbolo do time no canto esquerdo vão ilustrar o selo. Este é o primeiro lançamento da Série 2001, que vai destacar, durante o ano, os clubes brasileiros campeões da competição sul-americana. Ainda em 2001, os seguintes clubes serão homenageados: O Cruzeiro (campeão em 1976 e 1997), o Flamengo (campeão em 1981), o Grêmio (campeão em 1983 e 1995), o São Paulo (campeão em 1992 e 1993), o Vasco (campeão em 1998) e o Palmeiras (campeão em 1999). Está prevista na cerimônia a presença do Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; do prefeito de Santos, Beto Mansur; do presidente da CBF, Ricardo Teixeira; do presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah e do artista que desenhou o selo, Eduardo Carvalho.