Santos garante: situação de Jerri é regular Jerri é jogador do Santos desde maio de 2001, época em que foi registrado na Confederação Brasileira de Futebol. Por isso, o clube está tranqüilo quanto a regularidade de sua situação no Campeonato Brasileiro. "Ele jogou com seu vínculo com o clube e com o registro na CBF, pois não ficou um minuto sem contrato", revelou o diretor do departamento jurídico do Santos, Mário Mello. O advogado não acredita na possibilidade de que o time possa vir a perder pontos nas partidas em que Jerri atuou. "Isso não existe porque tudo foi feito de acordo com a orientação do Departamento de Registros da CBF, nos contatos mantidos com o diretor do órgão, Luiz Gustavo Vieira", explicou Mário Mello. Jerri pertence ao Santos desde 21 de maio de 2001 e seu contrato venceria em outubro deste ano. Ocorre que, em julho, houve uma alteração contratual no prazo do compromisso e nos salários do jogador. "Havia um contrato em vigência e um registro válido na CBF, não havendo qualquer irregularidade em sua atuação". Dessa forma, o novo contrato substituiu o anterior, "dando seqüência na inscrição já existente na entidade". O Santos distribuiu nota para esclarecer a questão e informou que "foi consultado o Departamento de Registro da CBF, através de seu diretor responsável, Luiz Gustavo Vieira, que informou que o atleta poderia atuar normalmente no Brasileirão, pois já tinha um contrato registrado na entidade desde o início da competição". Sem citar o jornal que publicou a informação, a nota conclui: "vale ressaltar que estamos sempre à disposição da imprensa para esclarecer esse tipo de dúvida, evitando que a desinformação do jornalista gere prejuízos à credibilidade dele próprio, ao veículo de informação que ele representa e à imagem do veículo". Sobre as notícias da escalação de Val Baiano de forma irregular, a assessoria de imprensa do Santos informou que ele só foi escalado depois do registro na CBF, "não havendo porque se falar em perda de pontos".